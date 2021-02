Costruisce fabbricato senza autorizzazioni, denunciata una donna a Lampedusa

A Lampedusa una donna di 45 anni del luogo è stata denunciata per abusivismo edilizio.

Dopo aver eseguito diversi sopralluoghi i carabinieri hanno infatti accertato che la donna, in zona via Cavour, aveva costruito un fabbricato di 50 metri quadrati con piattaforma in cemento, la struttura in laterizi e la copertura in pannelli, senza le dovute autorizzazioni per costruire.

Il fabbricato è stato posto sotto sequestro ed è scattata la denuncia per la quarantacinquenne.