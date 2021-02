Covid19 e gestione dell’emergenza, Ordine dei Medici pubblica linee guida

L’Ordine dei medici di Palermo ha pubblicato sul sito istituzionale le linee guida in pillole sulla gestione dell’emergenza Covid per agevolare il lavoro dei medici.

Le linee guida per fare chiarezza sulle norme regionali e nazionali

“Consapevoli delle criticità di una emergenza sanitaria complessa oltre che sul piano strutturale anche organizzativo, la pagina è frutto di un lavoro di riordino delle attuali norme regionali e nazionali per rispondere alle domande più frequenti dei medici, facilitando in questo modo lo svolgimento della professione e facendo chiarezza sulle informazioni” hanno spiegato il presidente dei medici Toti Amato e il vicepresidente Giovanni Merlino.

Priorità alle risposte ai dubbi più ricorrenti

La pagina, già attiva all’indirizzo https://ordinemedicipa.it/faq.php “sarà costantemente aggiornata – ha assicurato il coordinatore della commissione Covid Enrico Alagna- . In questa prima fase abbiamo dato priorità ai dubbi più ricorrenti in tema di viaggi e rientri in Italia e in Sicilia, ritorno a scuola, isolamenti domiciliari e quarantene, trattamenti domiciliari e vaccini anti covid. Ma si possono trovare in un link anche tutti i contatti utili, dal dipartimento di prevenzione ai centri Usca (Unità speciali di continuità assistenziale)”.