“Violentava la moglie e picchiava i figli”, arrestato marito e padre padrone

Un marito e padre padrone di 37 anni è stato arrestato dagli agenti del commissariato di polizia di Lentini. L’uomo, raggiunto da una misura cautelare in carcere, è accusato di “maltrattamenti in famiglia, lesioni, minacce aggravate e violenza sessuale, commessi nei confronti della coniuge, una donna di 37 anni e dei due figli minori, relativamente ai soli reati di maltrattamenti, lesioni e minacce aggravate”.

Le denunce della moglie

L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa, su richiesta del sostituto Federica Zambon, a conclusione delle indagini condotte dagli agenti di polizia di Lentini, al comando del dirigente Andrea Monaco.

Violenze in casa

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le violenze si sarebbero consumate in casa a partire dallo scorso anno fino a giorni scorsi. La denuncia è stata della moglie che non sarebbe riuscita a contenere le intemperanze del marito e per ben due volte ha segnalato di essere rimasta vittima delle aggressioni del consorte che non avrebbe risparmiato i figli.

