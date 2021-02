Anziano picchiato e derubato a Racalmuto: resta in carcere l’ex badante di Canicattì

Resta in carcere la badante di Canicattì accusata di essere la responsabile della sanguinosa rapina commessa domenica scorsa a Racalmuto.

Convalidato l’arrestato effettuato dai Carabinieri del NOR della Compagnia di Canicattì e della Stazione di Racalmuto, i quali, al termine di una rapidissima indagine, avevano raccolto gli indizi della colpevolezza della donna che domenica, verso le 14:00, si era appostata nei pressi dell’abitazione di un anziano ultra80enne, dove aveva lavorato come badante fino al novembre scorso. Mentre rientrava in casa, la vittima era stata sorpresa alle spalle, colpita numerose volte alla testa, trascinata in casa, derubata e chiusa in camera da letto, lasciata ad agonizzare.

La ricostruzione dei militari dell’Arma, che già martedì sera avevano fermato la donna, condivisa dal Pubblico Ministero Paola Vetro, ha convinto il Giudice che per la gravità del gesto commesso non vi sia altra misura cautelare applicabile che quella della custodia in carcere, dove rimane.

