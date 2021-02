Campobello di Licata, Comune: trattativa diretta servizio di assistenza ufficio demografico

Il Comune ha prodotto la determina a contrarre, mediante trattativa diretta, sul Mercato elettronico Pubblica Amministrazione (Mepa), per il rinnovo del servizio assicurativo di assistenza denominato “Immedia” dell’ ufficio demografico. Determinata anche la fornitura di supporto e integrazione software del bilancio consolidato relativo alla liquidazione alla ditta Tiin Sicil (Siracusa), per l’importo di euro 1.403 mila, nonché la parificazione del conto di gestione reso da “Riscossione Sicilia” e le competenze professionali per incarichi ai revisori dei conti.

Giovanni Blanda