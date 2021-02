Il settore Pubblica Istruzione si trasferisce nella sede di via Esseneto

Trasferimento in corso di alcuni uffici del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Il personale del settore Politiche Attive del Lavoro e dell’Istruzione sta effettuando il trasferimento dalla sede di Via Demetra, all’interno del Giardino Botanico, nella sede di Via Esseneto n. 62 ad Agrigento. Il trasferimento si concluderà entro venerdì 26 febbraio. Contestualmente si sta provvedendo ad attivare le linee telefoniche e i collegamenti internet. Il settore Politiche Attive del Lavoro e dell’Istruzione si occupa delle scuole medie superiori di 2° grado, Istituti musicali, politiche giovanili, borse di studio, politiche attive del lavoro.

Per eventuali richieste è possibile contattare il settore Solidarietà Sociale nella sede di Via Esseneto oppure chiedere informazioni agli uffici Urp del Libero Consorzio.