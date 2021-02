Naro: al via ufficialmente il rifacimento di Via Archeologica

Sono stati consegnati i lavori per il completo rifacimento di Via Archeologica, una delle principali arterie del centro storico di Naro.

Si è svolta questa mattina nella Sala della Giunta Comunale la conferenza di servizi che ha concluso l’iter di assegnazione formale per i lavori di rifacimento dell’intera via Archeologica alla ditta Salamone.

Presenti alla riunione il Sindaco Maria Grazia Brandara, il direttore dei Lavori Arch. Alfonso Cimino, il RUP Di Vincenzo, l’Ing. Sala e l’Ing. Borrovecchio di Girgenti Acque e i rappresentanti dell’azienda del gas.Al tavolo erano presenti anche il Capo Settore U.T.C. Geom. Calogero Terranova e il Comandante della Polizia Locale Comm. Calogero Piraino.

A breve la ditta esecutrice dei lavori comunicherà la data del cosiddetto “concreto inizio” dei lavori che porteranno finalmente Naro ad avere una Via Archeologica degna di essere chiamata strada.

Dichiarazione del Sindaco Maria Grazia Brandara:“Ogni giorno c’è qualcosa da fare e ogni giorno nasce sempre qualcosa di nuovo per il futuro di Naro.Dopo averne parlato e dopo averci lavorato a lungo, finalmente, la realtà è arrivata con un orario ben preciso: ore 10.00 del 22.02.2021 – consegna lavori Via Archeologica.

Tra pochi mesi restituiremo al centro storico di questa Città la bellezza che merita.

Una strada che per tutti noi è stata una ferita che ha attraversato la Naro antica e che tra poco sparirà per lasciare spazio a un’arteria che collegherà il cuore di Naro al resto del suo territorio”.