Riscossione. Caronia “Garantire operatività e dipendenti fino al transito in Ader”

Garantire la operatività minima indispensabile e gli stipendi dei dipendenti di Riscossione Sicilia fino a quando sarà portato a termine il processo di transito nella nuova Agenzia delle entrate-riscossione.

Questa la proposta di un emendamento di Marianna Caronia che prevede che Riscossione trattenga per queste finalità le somme riscosse senza riversarle alla Regione.

“Una volta che con legge si è stabilito anche a livello nazionale il transito del personale in Ader – spiega la deputata di Forza Italia – non avrebbe senso non dare adeguata copertura al periodo di transizione esponendo i dipendenti a gravi rischi occupazionali.”