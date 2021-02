Scazzottata tra due donne ad Agrigento: interviene la Polizia

Due donne originarie della Romania sono state protagoniste di una violenta scazzottata ieri ad Agrigento. Il fatto è successo in via Callicratide. Le due, sembrerebbe per futili motivi, hanno iniziato prima a insultarsi e poi sono passate alle vie di fatto con calci e pugni. Sul posto sono intervenute le Volanti della Questura di Agrigento che hanno riportato la calma dopo la segnalazione dei residenti che hanno assistito alla scena.

