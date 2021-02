Tragedia a San Catalado: 16enne muore in incidente stradale

Tragedia ieri sera a San Cataldo dove un ragazzo di 16 anni – Francesco Giambra – è deceduto in seguito ad un incidente con lo scooter. Il giovane, forse per schivare un ostacolo, si sarebbe schiantato contro un palo. L’episodio è avvenuto in via Montana intorno le 20.

Immediati i soccorsi con il personale medico intervenuto sul posto. Il ragazzo però è deceduto proprio mentre i sanitari cercavano di trasportarlo all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta.