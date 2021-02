Compra online un cane per la figlia ma è una truffa

Gli agenti del commissariato di Noto hanno denunciato per truffa una donna di 47 anni, residente a Napoli. Nella ricostruzione della polizia, la vittima è un uomo di 54 anni, di Noto, che avrebbe voluto acquistare un cane, un barboncino per regalarlo alla figlia in occasione del Natale ed avrebbe contattato l’indagata in quanto la stessa aveva pubblicato su Internet un annuncio per la vendita di un cucciolo di quella razza al prezzo di 700 euro. I due si sarebbero sentiti al telefono e la donna avrebbe inviato su WhatsApp le foto ed il video del cane.

Nel pomeriggio del 22 dicembre, l’uomo, da quanto ricostruito dalla polizia avrebbe effettuto un primo pagamento di 200 euro con bonifico, per poi impegnarsi a pagare la restante somma non appena ricevuto il cucciolo. Nei giorni a seguire, non concretizzandosi alcuna consegna e comprendendo d’essere stato truffato, la vittima ha presentato una denuncia.

Le indagini

“Gli accertamenti sulla carta poste pay ove era stato effettuato il versamento e sull’utenza cellulare utilizzata per i contatti, consentivano di risalire all’esatta identità della persona responsabile del raggiro” spiegano gli inquirenti. Commissariato e denunciata.

