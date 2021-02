Covid, il trend dell’incidenza degli alunni positivi si conferma in diminuzione

In Sicilia, su 668.180 alunni i positivi da contagio Covid sono 1.350 pari a un tasso dello 0,20%. La percentuale piu’ alta si registra nella scuola secondaria di primo grado, dove su 141.410 alunni, i positivi sono 445, pari allo 0,24%; segue la primaria con 447 positivi su 205.804 (0,22%), poi la secondaria di secondo grado 447 positivi su 223.162 (0,20%). Infine, la scuola dell’infanzia dove su 97.804 gli alunni contagiati sono 110 (0,11%). I dati sono stati analizzati e forniti dalla direzione dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia che ha rilevato 792 scuole dell’Isola pari al 95%. Considerando l’intero periodo di osservazione, dal 19 novembre scorso a oggi, il trend dell’incidenza degli alunni positivi al Covid-19 si conferma in diminuzione. Il valore e’ passato dallo 0,46% dello scorso novembre allo 0,20% di quattro giorni fa. In valore assoluto si riscontra, rispetto al 19 novembre 2020, un decremento pari a 95 alunni positivi in meno per l’infanzia (-46%), a 467 per la primaria (-51%) e a 576 per il I grado (-56%).

