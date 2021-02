Il deputato regionale di Forza Italia all’Ars, Mario Caputo, ha presentato un progetto di legge da proporre al Parlamento nazionale, ai sensi dell’Art.18 dello Statuto Regionale, recante disposizioni perl’istituzione di un fondo di solidarietà presso il Ministero del Tesoro, in favore delle imprese confiscate alla criminalità organizzata e dissequestrate. Scopo dell’iniziativa è quello di sostenere le aziende dissequestrate con provvedimento irrevocabile, che versano in grave situazione economica e finanziaria, tale da rischiare la chiusura definitiva dell’attività. Il fondo prevede l’erogazione di contributi in favore di soggetti che esercitano attivitàimprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica. L’erogazione dei contributi a fondo perduto e non pignorabile avverrebbe tramite speciali istituiti bancari. Gli stessi dovrebbero essere accreditati su conti con vincolo di destinazione. L’importo del contributo è commisurato all’effettivo danno patito dall’impresa.

“Molte realtà imprenditoriali – dichiara Caputo – anche dopo il dissequestro, faticano a mantenere operativa la propria attività. Tale situazione determina gravissime ricadute non solo per l’economia, ma anche per l’occupazione. Il pericolo infatti è che dopo il provvedimento di dissequestro, l’imprenditore chiuda l’attività, con la conseguente perdita di posti di lavoro e aumento della disoccupazione. Ciò è già stato accertato da una casistica varia. Non c’è dubbio che le misure di sequestro e confisca rappresentano un importante strumento di contrastoalla criminalità organizzata, ma è necessario sostenere le aziende dopo il dissequestro, proprio per evitare il fallimento e le conseguenze occupazionali”.

