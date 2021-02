Il Canto dell’Alba, gli Artisti Uniti per Agrigento: “un messaggio di speranza per i cittadini”

Gli Artisti Uniti per Agrigento sotto forma di videoclip hanno realizzato ed eseguito un’inedita rielaborazione del “Canto dell’alba” del Maestro Pippo Flora, per lanciare alla città di Agrigento un messaggio di augurio per una nuova alba, all’insegna di quelle che Madra Natura ci regala quotidianamente: il sole che sorge, diffondendo i suoi raggi sulla nostra Valle dei Templi e la vita che si sveglia, per rinnovare il miracolo di cui ci è stato fatto dono.

“In questo periodo ci manca tutto, ci manca la sagra del mandorlo in fiore, e abbiamo voluto riprendere il brano del maestro Flora e regalarlo alla città come segnale di speranza, di voglia di tornare alla normalità”, ha dichiarato Alessandro Patti uno dei promotori dell’iniziativa a margine della conferenza di presentazione del brano presso il Collegio dei Filipinni alla presenza del Sindaco Franco Miccichè.

https://youtu.be/wUPH2mYeB3Q Il videoclip

Tanti gli artisti che hanno partecipato Lello Analfino, i Dioscuri (Eduardo Cicala e Giovanni Lo Brutto), Daniele Magro, Giovanni Moscato, i Patty Singers (Lilia Cavaleri, Giovanna Cavaleri, Claudia Marcantonio, Roberta Marcantonio, Alessandro Patti), Carmelo Sardo e Silvio Schembri; Angelo Spataro (batteria), Domenico Cacciatore (basso), Osvaldo Lo Iacono (chitarra elettrica), Alessandro Patti (piano), Carmelo Salemi (tromba), Amedeo Maniglia (trombone), Gaetano Agrò (clarinetto), Mimmo Pontillo (mandola e mandolino) e Gianfranco Jannuzzo.

https://www.youtube.com/watch?v=SHiMHQSuiZQ Le interviste