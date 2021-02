Lampedusa, pubblicato avviso per i lavori di restyling del Cimitero Comunale

E’ stato pubblicato sul sito della Centrale Unica di Committenza per i Comuni di Pantelleria, Lampedusa e Linosa, Ustica e Salemi l’avviso relativo al progetto di ristrutturazione, ammodernamento ed ampliamento del Cimitero Comunale di Lampedusa. L’importo complessivo dei lavori è pari a circa 950 mila euro; le ditte interessate all’esecuzione dei lavori per il “Progetto esecutivo di ampliamento e sistemazione del Cimitero Comunale di Lampedusa, sito in zona Cala Pisana” dovranno comunicare attraverso il sito della CUC la loro partecipazione alla gara entro il 16 marzo 2021.

“Un altro obiettivo del programma di questa Amministrazione Comunale compie un importante passo avanti”,dichiara il sindaco Totò Martello.