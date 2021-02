Svolto a Naro il congresso online del circolo PD

Svolto a Naro il congresso on/line del circolo PD della locale sezione.

L’ assise che ha registrato la presenza anche di diversi giovani e professionistiha eletto all’unanimita’ segretario del circolo LILLO DESTRO.

Il personaggio,molto conosciuto e stimato in citta’ per il suo passato in politica sempre coerente con ideali di sinistra e’ un’artigiano( elettricista) titolare di un negozio di elettrodomestici al centro della citta’ e a loro infatti e’ andato il suo primo pensiero: In periodi di forte crisi come questi dove la catena piu’debbole rischia di rompersi definitivamente( e cio’ significherebbe abbassare le saracinesche per sempre) e’ doveroso che le istituzioni a tutti i livelli a partire da quelli Comunali,applichino /migliorino da subito quei provvedimenti atti ad alleggerire la pressione fiscale su artigiani e commercianti naresi, che diventi realta’ LA ZONA FRANCA MONTANA, e che si faccia in modo che i RISTORI entrino realmente il piu’ presto possibile in tasca a questi lavoratori che rischiano altrimenti di scomparire.Questi sono i motivi,continua DESTRO che mi hanno spinto a presentare la mia candidatura che non vuole essere assolutamente esclusiva anzi lavorero’ per essere la piu’ INCLUSIVA possibile andando di nuovo a cercare uno per uno tutti quei simpatizzanti che ormai da troppo tempo si sono allontanati dalla politica perche’ delusi.

Un plauso arriva dal consigliere comunale del PD CALOGERO LICATA, che testualmente dichiara: sono contento dell’elezione di LILLO DESTRO, che lo conosco fin dai tempi della FGCI(federazione giovanile comunisti italiani) e ne’ apprezzo le sue capacita’ organizzative,mi trova sopratutto d’accordo quando parla diINCLUSIVITA’ perche’ bisogna lavorare fin da subito affinche’il circolo del PD di Naro diventi la “ casa” di tutti i proggressisti,nessuno escluso.Sono sicuro,continua LICATA che con l’ elezione del nuovo segretario e del suo gruppo dirigente composto da tanti giovani e donne saro’ STIMOLATO ancora di piu’ a dare maggiore impulso al ruolo di consigliere comunale d’opposizione,sempre nell’interesse della nostra Citta’.

Il commercio,l’artigianato insieme al turismo e l’agricoltura ( che sempre di piu’ vede crescere nel nostro territorio AZIENDE BIOLOGICHE) rappresentano la spina dorsale della nostra economia ed e’ per questo motivo che proporremo alla prima convocazione del prossimo direttivo del circolo di Naro di appoggiare in pieno l’ iniziativa dell’ ON. MICHELE CATANZARO che va’ nella direzione di fare approvare una vera e propria legge regionale sul BIOLOGICO che in Sicilia manca pur essendo la nostra una delle prime regioni in Italia( se non la prima) con il piu’ elevato numero di aziende biologiche.