Verso le amministrative a Favara, Alba ci ripensa?

Si inizia a respirare aria di campagna elettorale a Favara anche se ad oggi ancora non si ha una data certa di quando si svolgeranno le prossime elezioni amministrative. L’attuale sindaca Anna Alba, qualche settimana addietro aveva espresso la volontà di non ricandidarsi e aveva dichiarato: “Non nascondo l’amarezza per i tanti scontri avuti con i rappresentanti pentastellati e per le grandi difficoltà di dialogo con il Governo e la Regione,nonostante io abbia cercato di dare il massimo“.

Ad oggi sembra che la prima cittadina abbia cambiato idea. “Qualora ci fossero le condizioni politiche si potrebbe iniziare a pensare un percorso. Ho sempre amministrato la città per il bene dei cittadini. Non so cosa ci riserverà il futuro, ma vorrei completare al meglio il mio percorso”.

https://www.youtube.com/watch?v=Jv_lNoaFHVQ&feature=emb_title