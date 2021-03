Agrigento, al via progetto solidale “In strada con i senza…niente”

Nasce una rete sociale per aiutare i senzatetto, gli invisibili, gli ultimi, coloro che vivono ai margini della società e negli angoli più nascosti della nostra città.

Il progetto “In strada con i senza…niente” è stato elaborato dal Comune di Agrigento, insieme al’associazione Volontari di Strada e il Rotaract, con l’obiettivo di garantire alle persone senza fissa dimora un luogo in cui dormire e vivere in modo stabile, offrendo loro pasti caldi, medicinali, vestiti e quanto serva per loro minime esigenze di vita.

“Un essere umano che dorme per strada va sempre aiutato, indipendentemente dalla nazionalità e dal colore della pelle, non possiamo voltarci dall’altra parte facendo finta di nulla”, dichiarano in una nota congiunta i responsabili del progetto.