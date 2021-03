Campobello di Licata, acquisto Firme digitali al Comune

Il Comune ha deliberato l’acquisto di 13 firme digitali dalla ditta “Veca” di Canicattì. L’importo è di euro 1.235. Inoltre, è stato deliberato l’impegno spesa per spese postali per 5 mila euro. La spesa al fine di procedere a copertura della spesa per il servizio Tari 2021. Gli atti, fra gli altri, trasmessi al sindaco e al segretario comunale.

Giovanni Blanda