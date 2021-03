Fermato ad un posto di controllo da parte dei Carabinieri di Porto Empedolce, un 35 enne, alla guida di una Moto Ape, è risultato privo di patente di guida, poiché già revocatagli.

Per lui, pregiudicato, è scattata la denuncia, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica, per guida senza patente, in quanto recidivo della stessa ipotesi di reato.