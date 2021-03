Incidente nei pressi del bivio di Naro sulla 115: si ribalta con auto

Tanta paura per un brutto incidente stradale verificatosi nella nei pressi del bivio di Naro.Un giovane agrigentino, alla guida di una Fiat Panda, ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi per alcuni metri. Sono stati alcuni passanti a prestare i primi soccorsi e chiamare immediatamente i soccorsi.

Per fortuna le conseguenze non sono state gravi come inizialmente poteva pensarsi. Il giovane ha riportato traumi sparsi sul corpo ed è stato trasferito in ospedale per le cure mediche. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi che dovranno chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto.