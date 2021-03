“Violentò la cognata”: condannato a cinque anni e tre mesi

La terza sezione penale della Corte d’Appello di Palermo, confermando la sentenza di primo grado del tribunale di Agrigento, ha condannato a cinque anni e tre mesi un agrigentino per violenza sessuale sulla cognata.

Secondo quanto ricostruito l’imputato avrebbe fatto salire in macchina la cognata con la scusa di un passaggio e l’avrebbe condotta in una zona appartata abusando di lei e minacciandola di non raccontare quanto avvenuto. Così è stato per un primo momento fino a quando i familiari della vittima hanno convinto la donna a denunciare tutto ai carabinieri.