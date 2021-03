Campobello di Licata, assistenza a famiglie indigenti

Interventi di assistenza per nuclei familiari con almeno tre figli minori, impegno spesa assistenza mensile per nucleo familiare pari a 145,14. Determinata inoltre la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo scolastici pe famiglie a basso reddito, fino al 16 aprile. Possibile la presentazione delle istanze di contributo per la fornitura di libri per l’anno scolastico 2020-2021. Le istanze dovranno essere presentate all’istituto scolastico nel quale lo studente risulta iscritto. Possono richiedere il contributo gli studenti della scuole il cui nucleo familiare ha l’Isee non superiore a euro 10.632,94.

Giovanni Blanda