Canicattì: intervista al sindacalista dell’UGL Antonio Corsello: ” gli operatori ecologici continuano ad aspettare lo stipendio” ( video)

Altro che tutto a posto. Gli operatori ecologici di Canicattì dicono tutt’altro e a smentire che tutto fosse a posto come sembra avere dichiarato l’assessore alla nettezza urbana di Canicattì, è il sindacalista dell’UGL Antonio Corsello . Oramai è una vecchia storia quella del ritardo sui pagamenti ed ad andarci di mezzo sono sempre loro: gli operatori ecologici. Noi abbiamo sentito ai nostri microfoni lo stesso Corsello che sembra non mandarle a dire all’amministrazione, che continua a rimandare di settimana in settimana il problema. Ascoltiamo dalla viva voce del Sindacalista, in questa intervista del nostro Direttore Cesare Sciabarrà, quale sembra essere la situazione

