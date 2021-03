Canicattì, stipendi non pagati: netturbini proclamano sciopero

E’ stato proclamato per il prossimo 4 marzo lo sciopero degli operatori ecologici di Canicattì. I netturbini lamentano il mancato pagamento di due mensilità (gennaio e febbraio) e hanno deciso di incrociare le braccia. Sfumata la mediazione che si era tentata negli scorsi giorni. Lo riporta il quotidiano “La Sicilia.”

Il sindaco Ettore Di Ventura è intervenuto in merito: “Faremo di tutto per scongiurare lo sciopero. Abbiamo dato disponibilità alle aziende che si occupano del servizio di versare loro le somme dovute ma pretendiamo che vengano decurtate alcune somme per delle contestazioni dei nostri uffici nei loro confronti”.