Punto di ritrovo di pregiudicati: chiusa attività a Canicattì

La Polizia di Stato ha notificato al gestore di un esercizio pubblico, su ordine del Questore Rosa Maria Iraci, un provvedimento di sospensione dell’attività relativa alla somministrazione di alimenti e bevande, per la durata di 5 giorni.

Gli uomini del Commissariato, a seguito di ripetuti controlli effettuati nel decorso anno, avevano accertato che l’esercizio pubblico era sovente il punto di ritrovo di soggetti pregiudicati aventi precedenti penali e pregiudizi di polizia nonché di soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti; ritenendo che ciò costituisse una minaccia concreta ed effettiva per l’ordine e la sicurezza pubblica oltre che per una sicura e civile convivenza dei cittadini canicattinesi, provvedevano alla segnalazione per l’emissione del provvedimento.