Bivona, a fuoco trattore di due braccianti agricoli: indagini in corso

Un trattore di proprietà di due braccianti agricoli – 69 anni e 55 anni – è andato a fuoco la scorsa notte in via Vittorio Alfieri, a Bivona. Le fiamme hanno pesantemente danneggiato il mezzo che si trovava parcheggiato sulla carreggiata nel centro abitato. L’incendio si è auto-estinto e non c’è stato bisogno neanche dell’intervento dei vigili del fuoco.

A fare la scoperta sono stati i due braccianti agricoli che hanno presentato una denuncia ai carabinieri della Compagnia di Cammarata. I militari, giunti sul posto, hanno avviato i rilievi del caso per accertare la natura dell’incendio. Non si esclude nessuna pista, compresa quella dolosa. A coordinare le indagini è la Procura di Sciacca.