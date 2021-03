Campobello di Licata, misure di sostegno per attività

La giunta municipale ha deliberato la concessione di contributi per affitti, utenze e farmaci, a favore di soggetti titolari o soci di società di persone o capitali purché iscritti alla gestione previdenziale, relative alle attività che hanno chiuso o sospeso la propria attività lavorativa perché obbligati da provvedimenti\. Queste le attività interessate: abbigliamento, ambulanti del settore non alimentare, articoli da regalo, bar, gioielli, mercerie, mobilifici, noleggio con conducente, ristoranti. La misura di sostegno sarà corrisposta per il periodo dal marzo scorso al febbraio 2021. La domanda dovrà essere presentata entro il prossimo 22 marzo, al comune di Campobello di Licata.

Giovanni Blanda