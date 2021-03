Disabilità. Più fondi e nuove regole. Caronia “Garantiti servizi per studenti”

Garantire e snellire i servizi rivolti agli studenti con disabilità, fornendo una adeguata copertura finanziaria e rendendo più facili le procedure per il impiego del personale addetto alle diverse forme di assistenza, sia per quanto riguarda quella alla comunicazione e didattica sia per quella igienico-personale.

Lo prevedono alcuni emendamenti presentati da Marianna Caronia e approvati all’unanimità dalla Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana.

“In particolare – spiega la deputata di Forza Italia – è stato creato un capitolo specifico nel bilancio regionale per l’assistenza igienico-sanitaria agli studenti e alle studentesse con una dotazione di 5 milioni, è stata garantita la copertura finanziaria per l’assistenza e la comunicazione per tutto l’anno e sono state introdotte delle modifiche alla normativa per rendere più facili ed omogenee sul territorio regionale tutte le procedure per lo svolgimento dei servizi e tutelare i lavoratori che li svolgono.

In queste settimane si sono create diverse criticità, con dubbi sulla disponibilità di fondi e incertezze sulla applicazione delle norme e delle linee guida regionali. Adesso, con l’integrazione dei fondi per tutti i servizi e i chiarimenti sulla loro organizzazione, da me proposti, sarà possibile garantire i diritti degli studenti con disabilità e, soprattutto, dare garanzia di un servizio adeguato.”