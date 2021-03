La banda dei cavi in rame: chieste quattro condanne

l sostituto procuratore Gloria Andreoli ha avanzato la richiesta di condanna nei confronti di quattro persone accusate di far parte della banda che, tra il 2014 ed il 2015, ha messo a segno una serie di furti di cavi in rame tra le province di Agrigento e Caltanissetta. Le accuse sono associazione a delinquere e furto aggravato. Per alcuni reati, invece, è stata proposta l’assoluzione.

Il processo è in corso davanti la prima sezione penale del Tribunale di Agrigento presieduta dal giudice Alfonso Malato. I fatti risalgono a sette anni fa quando – tra Ravanusa, Naro, Sommatino e Gela – si verificarono una raffica di furti di cavi in rame.