Rissa in chiesa dopo battesimo: 12 denunce

Dodici denunciati per una rissa all’interno della Chiesa Madre Maria SS. Immacolata di San Cipirello, in provincia di Palermo, scatenatasi in occasione della celebrazione di un battesimo a meta’ febbraio, prima dell’istituzione della zona rossa.

In base alle indagini dei carabinieri, la miccia si sarebbe accesa dopo la celebrazione religiosa, nel fatidico momento delle fotografie del neonato, rito cui si sottopongono solitamente entrambi i nuclei familiari in accordo fra loro: tensioni gia’ presenti fra i parenti dei genitori sarebbero state alla base della lite e del successivo scontro fisico. La rissa avrebbe visto anche l’intervento del parroco, che ha tentato di sedare gli animi. Nessuno dei partecipanti ha riportato lesioni.