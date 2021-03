A Ribera inaugurato il centro d’ascolto per tossicodipendenti, padre Nuara: “un aiuto per i nostri giovani”

È stato inaugurato a Ribera il Centro di Ascolto e Orientamento per i tossicodipendenti. È stata la mamma di Alessio Cusumano, il giovane riberese morto per overdose, insieme a padre Nuara ha volere l’apertura della struttura nella Chiesa Madre.

“I nostri giovani – ha commentato Padre Nuara – hanno diritto a vivere e a non essere condannati a morire, spenti dentro dalla droga che oltre a bruciare il loro cervello e i loro sentimenti, poi distrugge la loro esistenza , facendoli uscire per sempre dalla loro casa dentro una bara”.

A ufficializzare l’apertura sono stati il Cardinale Francesco Montenegro, Padre Salvatore Lo Bue, fondatore della Casa dei Giovani di Bagheria, insieme al resposabile Biagio Sciortino che gestirà il Centro. Presenti il Sindaco, le autorità cittadine, l’Onorevole Margherita La Rocca, i parroci di Ribera, della Forania, il Vicario Foraneo di Sciacca Don Stefano Nastasi, e le Associazioni di volontariato.