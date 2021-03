Federfiori Confcommercio, gerbere gialle donate alle donne delle RSA

In occasione della festa della Donna 2021 Federfiori Confcommercio, in collaborazione con i Sindacati Provinciali, Cometa Federfiori e l’Unione Induisti Italiani, promuove l’iniziativa “Raggio di Sole…Un pensiero per le persone anziane…sempre più Sole”.

L’iniziativa in programma per domenica mattina 7 Marzo consiste nella consegna di gerbere Gialle in alcune RSA delle province Italiane da dare in dono alle signore anziane ospiti nelle Residenze Sanitarie e portare loro un raggio di sole per le Donne più sole.

Ad Agrigento, donazioni sono previste negli istituti: Villa Maria, via Enrico La Loggia, Villaggio Mosè, Casa di riposo Maria SS. Immacolata, via San Michele, Agrigento, Monastero Santo Spirito Casa di riposo, via Santo Spirito, Residenza per anziani Villa Noi, viale Sicilia 21, Istituto Sacro Cuore Zirafa, via Graceffo e Istituto San Domenico Savio, viale Cannatello 47. A Canicattì, Casa Felice Residence per Anziani, Casa Famiglia Santa Bernadette, Cooperativa Sorriso, Casa Famiglia Maria Sole, Casa Famiglia Emanuel, Casa Famiglia Sacro Cuore di Gesù e Casa Protetta per Inabili.

Hanno aderito all’iniziativa Federfiori, a Canicattì: La Fioreria di Gianluca Bertolino Via Aldo Moro, 15, Fioreria Diana Via Ten. Col. La Carrubba, 16, Fioreria San Francesco di Ilenia Restifo, Via Vittorio Emanuele, 56, La Fioreria di Milo Evelina Via Nazionale, 181. Ad Agrigento: Verdi emozioni di Salvatore Maniscalchi Cirrincione viale Leonardo Sciascia 81 e Fiabesco di Ilenia Cozzitorto viale Viareggio 62.