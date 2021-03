Furto in un’abitazione al Villaggio Mosè in contrada Mosella. Ignoti, durante il pomeriggio di ieri, hanno forzato gli infissi riuscendo ad intrufolarsi all’interno della casa portando via del denaro e dell’oro.

A fare la scoperta i proprietari al rientro in serata che hanno allertato i Carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.