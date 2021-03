Riqualificazione del territorio, in arrivo finanziamenti a Sambuca

Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze il Comune di Sambuca ha ottenuto tre finanziamenti per un importo complessivo di €. 2.040.000,00.

Si tratta dei lavori di:

-Consolidamento della parte alta del Centro abitato zona Calvario e recupero dell’area di risulta del castello arabo;

-Riqualificazione urbana e consolidamento con messa a valore di altre “purrere” che insistono nel Quartiere Arabo;

-Lavori di mitigazione del dissesto idrogeologico in C.da Cuvio;

“Opere importanti per la sicurezza del nostro territorio, dichiara il sindaco Leo Ciaccio.Sambuca e il futuro dei nostri Ragazzi Prima di Tutto”.

