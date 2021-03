20enne aggredita da connazionali in via Atenea a Agrigento

Una ventenne nigeriana è stata aggredita negli scorsi giorni da due connazionali nel bel mezzo di via Atenea, arteria centrale di Agrigento. Ancora poco chiari i motivi dell’aggressione. La donna è rimasta ferita lievemente e non ha voluto ricevere le cure del personale medico. Sul posto gli agenti della sezione Volanti della Questura di Agrigento che in breve tempo hanno riportato la calma.

