Caro voli, “sconto del 30% da e per la Sicilia”

“Appena arrivato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a settembre 2019, è esplosa la polemica sul caro voli in Sicilia e da subito mi sono messo a lavoro per trovare una soluzione a questo problema.

Oggi, appena dopo la mia riconferma, la bella notizia! Finalmente, quella idea delle tariffe sociali è legge!” A renderlo noto è il ministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri.

“Per la prima volta in Italia, studenti e lavoratori fuori sede, disabili gravi e gravissimi e chi per curarsi è costretto a spostarsi in altre regioni viaggerà da e per Catania e Palermo con uno sconto del prezzo del biglietto del 30%.Quella delle tariffe sociali è la prima risposta concreta per contrastare il caro voli in Sicilia.

Un problema che penalizza tantissimi siciliani e che nei periodi a ridosso delle festività, fa lievitare i prezzi dei biglietti aerei in maniera incontrollabile.

Le tariffe sociali sono targate MoVimento 5 Stelle!Questo voglio precisarlo perché quello del caro voli è un problema che penalizza i siciliani da anni e le tariffe sociali sono la dimostrazione che quando le cose si vogliono fare, si fanno.

Da e per gli scali di Palermo e Catania diverse categorie acquisteranno i biglietti con lo sconto del 30%, prosegue Cancelleri, mentre sugli scali di Comiso e Trapani è già operativa la continuità territoriale, cioè prezzi fissi per numerose rotte. Sono i primi passi, ma sicuramente la strada è quella di fare le cose bene e nell’esclusivo interesse dei cittadini. Mancano solo gli ultimi dettagli tecnici e a breve sarà on line la piattaforma dove, registrandosi, se beneficiari, i siciliani potranno accedere allo sconto del 30%.”

