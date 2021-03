Donazione di organi, l’Aido Canicattì incontra gli studenti del liceo “Sciascia”

Si è svolto un incontro di sensibilizzazione alla donazione nelle scuole del nostro Gruppo comunale AIDO Canicattì “Elide Cangialosi” ,con una quinta classe del Liceo Scientifico “Antonino Sciascia”di Canicattì.

I ragazzi attenti alla tematica hanno avuto modo di confrontarsi con i volontari,acquisendo maggiori informazioni circa la donazione, il trapianto, il come si diventa donatori e il percorso di consapevolezza che si può fare per divenire donatori e portavoci della cultura del dono.I volontari hanno invitato gli alunni a prendere consapevolezza del dono immenso della vita e della salute, dei problemi a cui si va incontro.Gli alunni hanno potuto riflettere sul fatto che un trapianto è possibile solo se c’è un donatore che ha scelto di donare una parte di sé constatando, grazie alle immagini e alle informazioni dei video inerenti alla tematica, quante persone abbiano ricevuto un organo, negli ultimi anni, che ha permesso loro di continuare a vivere.

“La presentazione del bando di concorso “Nicholas Green” ha confermato agli alunni che la vita continua oltre la morte, dichiarano i volontari Aido. La scelta dei genitori di donare gli organi del piccolo Nicholas, in un momento così triste e doloroso, ha restituito la speranza e la vita a sette persone in attesa di trapianto.

È stato fondamentale spiegare inoltre cos’è la donazione, chi è un donatore, perché si sceglie di esserlo e le modalità per manifestare la propria volontà a diventare un donatore.”

Hanno partecipato all’incontro il Presidente Provinciale Aido Agrigento il dott. Antonio Lauricella ,la Presidente del gruppo comunale Aido di Canicattì Gabriella Giarratana,la consigliera del medesimo gruppo Flavia Lauricella ,Il professor Salvatore Urso ,Presidente di Aido Favara ,che ha dato la propria testimonianza come trapiantato,e la Vicepresidente del gruppo Aido di Agrigento Anna Asaro madre di Sofia Tedesco che ha donato gli organi.