Mobilità verde a Siracusa, 2,5 milioni per l’acquisto di 10 autobus a metano

Il Comune di Siracusa avrà 2,5 milioni di euro, sotto forma di finanziamenti europei, per l’acquisto di 10 autobus a metano.

In questo modo, l’amministrazione comunale, che circa un anno fa tagliò il servizio delle navette perché ritenuto oneroso ed impraticabile per l’emergenza sanitaria, potenzierà la sua flotta di mezzi pubblici in modalità green.

La gara

Il decreto emesso dall’assessorato regionale consentirà all’amministrazione di avviare le procedure di gara: ai 10 bus a metano se ne aggiungeranno presto altri due elettrici che il Comune comprerà grazie ad altri fondi pubblici.

Ztl ampliata

“In questo 2021 – affermano il sindaco, Francesco Italia e l’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana – cominceremo a raccogliere i frutti del lavoro svolto lo scorso anno. L’acquisto dei 10 bus navetta è uno dei fattori più importanti per l’avvio di tutti quei progetti che l’amministrazione ha in programma, come l’ampliamento della Ztl o il servizio di collegamento con le zone balneari”.

Servizio pubblico

Questo e molti altri progetti contribuiranno a dare a Siracusa una mobilità diversa, coerentemente con i piani dell’Ue in tema di sostenibilità ambientale e di pari passo alle altre città italiane ed europee. Ciò non può che essere un enorme beneficio sia per i cittadini che per il richiamo turistico” aggiungono il sindaco, Francesco Italia e l’assessore ai Trasporti e diritto alla mobilità, Maura Fontana.

I fondi per la mobilità sostenibile

Questi stessi fondi europei, raccolti nella voce Agenda urbana, hanno fruttato alla città oltre 21 milioni di euro in investimenti legati alla sostenibilità ambientale. Un anno fa, sono già stati assegnati i fondi per la realizzazione di due nuove piste ciclabili che si aggiungeranno ad altre ciclovie finanziate nelle scorse settimane.