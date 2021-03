San Leone blindata nei weekend fino al 28 marzo

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha appena firmato una nuova ordinanza con cui adotta misure ancora più restrittive per evitare assembramenti e folle nel quartiere di San Leone dopo gli ultimi due weekend da incubo e un aumento dei contagi nella Città dei Templi. L’ordinanza entrerà in vigore sabato 6 marzo e sarà valida per i weekend (sabato e domenica dalle 15:30 alle 20) fino al 28 marzo. Ovviamente le restrizioni non riguardano i residenti della zona.

E’ fatto divieto di accesso: in viale Emporium, ad altezza di via Gela; in via Bounganville, via della Ruta, via delle Portulache, via delle Fucsie all’altezza dell’incrocio con via Gela e viale dei Giardini.

E’ fatto divieto di sosta con rimozione forzata: in viale dei Giardini dal civico 58 al civico 84 ambo i lati; in tutta la via Gela.