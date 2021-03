Slittano le elezioni amministrative: si vota tra il 15 settembre e il 15 ottobre, anche a Canicattì

Il consiglio dei ministri ha disposto il differimento delle elezioni amministrative, inizialmente in programma in primavera, rinviandole in autunno tra il 15 settembre e il 15 ottobre. In provincia di Agrigento erano chiamati al voto importanti comuni: Canicattì, Porto Empedocle, Favara, Montevago e anche San Biagio Platani (sciolto per mafia).

Il decreto dispone il rinvio a causa “del permanere del quadro epidemiologico da Covid-19 diffusamente grave su tutto il territorio nazionale e dell’evolversi di significative varianti del virus che presentano carattere ulteriormente diffusivo del contagio”. Nella bozza in entrata viene previsto che per l’anno 2021, limitatamente alle elezioni Comunali e circoscrizionali il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature sia ridotto ad un terzo.