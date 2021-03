Auto giù dal viadotto sull’A19: medico in gravissime condizioni, il figlio non si trov

Incidente stradale lungo l’autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Buonfornello.

Per cause ancora da accertare un’auto su cui viaggiava una donna 32enne è precipitata giù da un viadotto all’altezza della diramazione per Messina. Barcellona Pozzo di Gotto Si tratta di una dottoressa in servizio al Policlinico, di 32 anni, che viaggiava su una Fiat Panda volata giù da un’altezza di 25 metri.

La donna, in gravi condizioni, è stata trasportata in elisoccorso all’ospedale Villa Sofia di Palermo e prima di essere trasportata in ospedale ha detto che con lei c’era il figlio.

Figlio che ancora non si trova.

Sul posto la Polizia stradale per i rilievi, oltre ai vigili del fuoco e a personale dell’Anas.