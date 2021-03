Campobello di Licata, assunzione di specialista Affari sociali e demografici

Per effetto dello scorrimento della graduatoria del concorso per mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto profilo professionale specialista in Affari sociali e demografici categoria D,. è risultato vincitore Giuseppe Dainotto. Si proceduto allo scorrimento della graduatoria, in quanto il primo classificato è stato impossibilitato a presentare il nulla osta entro il tempo previsto dal bando concorsuale.

Giovanni Blanda