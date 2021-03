Campobello di Licata, incidenti lungo la Statale 557, il movimento civico: “basta abbassare il limite di velocità”

Vari incidenti stradali lungo la strada statale 557 che collega Ravanusa e Campobello di Licata si sono verificati negli anni. Dopo l’ultimo incidente mortale è nato un comitato civico che chiede maggiore tutela della sicurezza degli automobilisti, dei ciclisti, dei pedoni che ogni giorno percorrono quella strada. “E’ necessario, scrive il comitato, che gli enti e le autorità competenti si attivino per realizzare opere e per mettere in campo azioni mirate a garantire un sufficiente abbassamento della velocità media di percorrenza di questo tratto stradale che ha ormai causato troppe giovani vittime. E’ ormai doveroso mobilitarsi per chiamare in causa ANAS, chiedere il sostegno delle amministrazioni comunali, per richiamare l’attenzione degli organi di governo più elevati”.

Presso la sala consiliare del Comune di Campobello di Licata, si è svolto un incontro che ha visto protagonisti alcuni membri del comitato civico per la sicurezza della SS 557; il dott. Giovanni Picone (sindaco di Campobello di Licata); l’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Ravanusa, Lisa Alaimo ed il preside dell’istituto Giudici Saetta e Livatino, dott. Michele Di Pasquali, che hanno discusso sulle condizioni di pericolosità della strada statale 557 e sulle possibili soluzioni tecniche da proporre per richiederne l’adozione a breve, a medio e a lungo termine. Prossimo incontro si svolgerà con il Prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa.