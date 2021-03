Furti di rame, continua l’attività della Polizia ferroviaria

Sono 89 le persone identificate e 22 i controlli effettuati con 9 pattuglie impegnate, questo è il bilancio della seconda giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata a livello nazionale al contrasto del fenomeno dei furti di rame in ambito ferroviario, che ha visto impegnata la Polfer della Sicilia con 43 operatori in tutta la Regione.

Nella fattispecie gli agenti del Compartimento Polfer per la Sicilia hanno effettuato diversi controlli che hanno interessato diverse società, che si occupano del trattamento dei rifiuti speciali e pericolosi, di cui 13 presso rottamatori ove gli operatori, a seguito di analisi delle relative documentazioni ed autorizzazioni, non hanno riscontrato irregolarità, anche grazie alla continua attività preventiva messa in campo periodicamente, al fine di scongiurare i furti di questi materiali pregiati utilizzati per alimentare la circolazione dei treni.