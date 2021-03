Il Comando Militare Esercito consegna a Miccichè catalogo opere “Realizza un monumento”

Al comune di Agrigento il Sindaco Franco Miccichè ha accolto il Comandante del 46° reggimento trasmissioni di Palermo, Colonnello Franco Culeddu, accompagnato dal Sottufficiale di Corpo, il Primo Luogotenente Sergio Culmone, per la consegna ufficiale del catalogo, dove sono state raccolte tutte le opere realizzate durante la mostra “Realizza un Monumento”, organizzata dal Comando Militare dell’Esercito in Sicilia e per la quale hanno partecipato attivamente Istituti Scolastici del territorio Agrigentino.

In un clima di collaborazione e confronto, sono state illustrate le attività di informazione per il reclutamento ed il lavoro svolto dal reggimento, occasione che ha ricordato al Dott. Miccichè il padre Pino Miccichè, Generale dell’Esercito Italiano. L’incontro è servito anche per stabilire nuove relazioni fra le parti, per cui sono stati concordati nuovi incontri in un prossimo futuro. A siglare gli ottimi rapporti fra le istituzioni, è stata la consegna del crest del 46° reggimento e del calendario 2021 dell’Esercito Italiano.