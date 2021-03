Messaggio del Sindaco di Naro agli agrigentini per il Mandorlo in fiore 2021

Gentili protagonisti del tessuto sociale ed economico del territorio e agrigentini tutti.

questa sera alle 19.30 in diretta da Naro potrete assistere a un grande evento promozionale che ci proietterà al Mandorlo in Fiore 2022.

Il momento riparte da Naro. Il suo Sindaco insieme a quello di Agrigento accenderanno il tripode del Mandorlo in Fiore in segno di amicizia, speranza e rinascita per ripartire al più presto lasciando alle spalle questo momento di pandemia.

Vorrei tanto potervi dire: “venite a Naro, riempite la nostra piazza, i nostri locali, i nostri bar, visitate i nostri negozi, i nostri b&b”, ma non posso. Dobbiamo necessariamente aspettare tempi migliori che ci auguriamo tornare presto.

Vi chiedo di aiutarmi a tenere i riflettori accesi per una festa che nata a Naro e che per intuito dello stesso suo ideatore, il Conte Alfonso Gaetani, fu affidata alla Città dei templi.

Siamo onorati che il Sindaco di Agrigento Franco Miccichè abbia condiviso con entusiasmo l’evento che questa sera si svolgerà a Naro.

Lo faccio chiedendovi di condividere la diretta social di questa sera alle 19.30 sui vostri canali social.

Spero di incontrarvi presto e di potervi stringere la mano.