Punta Bianca, Alongi (DB): “Il Sindaco chieda con forza il ripristino della viabilità“

Il poligono di tiro dell’esercito a Punta Bianca è giunto diverse volte alla ribalta della cronaca, anche nazionale, grazie all’interessamento di Mareamico, per i disagi che i proiettili di cannone creano, soprattutto alla parete di argilla, oltre che ai residenti della zona.

Punta bianca è divenuta negli ultimi anni la meta preferita da tanti, cittadini e turisti, per la particolare scogliere di marna bianca, sorella della più nota scala dei turchi.

Nel sito, di oggettiva bellezza, ci abitano diversi agrigentini oltre che insistono delle ricercate strutture ricettive, che tassandosi, hanno effettuato diversi interventi per il ripristino della viabilità.

“Però succede, come ieri, che i residenti oltre il danno ricevono anche la beffa. I militari dell’esercito, presenti sul sito con dei mezzi pesanti, hanno distrutto l’unica via che porta a Punta Bianca” .A tal proposito, interviene il Consigliere Comunale di Agrigento di Diventerà Bellissima Claudia Alongi, per sollecitare l’amministrazione comunale affinché intervenga per chiedere il ripristino della strada. ”Chiedo al Sindaco Miccichè, il quale ha mostrato particolare sensibilità ed attenzione alla fascia costiera, di chiedere un intervento urgente dell’esercito per il ripristino del sito”.

