Sicilia: in 10 anni aumentano del 40,8% i centri di revisione auto

Dal 2011 al 2020 in Sicilia il numero dei centri autorizzati ad effettuare le revisioni periodiche degli autoveicoli è passato dalle 517 unità alle 728 unità. In dieci anni, quindi, vi è stata una crescita del 40,8%. La provincia siciliana che ha fatto registrare la maggiore crescita del numero dei centri di revisione auto è stata Palermo (+52,8%), seguita da Agrigento (+49%), Trapani (+41,3%), Ragusa (+38,7%), Catania (+37,9%), Messina (+37,3%), Siracusa (+32,4%), Enna (+30%) e Caltanissetta (+18,2%). I dati citati emergono da un’elaborazione dell’Osservatorio Autopromotec su informazioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A livello nazionale dal 2011 al 2020 il numero dei centri di revisioni auto è passato dalle 6.899 alle 9.143 unità, con una crescita del 32,5%. Si tratta di un dato di grande interesse per il settore delle revisioni auto, che rappresenta un comparto chiave all’interno del più ampio panorama dell’aftermarket automobilistico e a

cui spetta un compito fondamentale: quello di garantire la corretta manutenzione del parco circolante e di conseguenza di tutelare la sicurezza stradale.

Secondo l’Osservatorio Autopromotec la crescita del numero delle officine autorizzate ad effettuare le revisioni è dovuta in particolare alla necessità di adeguare la rete di assistenza agli automobilisti alle esigenze del parco circolante italiano, che come è noto continua a crescere anno dopo anno tanto è vero che il nostro Paese presenta uno dei tassi di motorizzazione più elevati al mondo.