Trattore contro albero: muore 81enne di Cammarata

Tragedia in contrada “Ficuzza” a Cammarata dove un pensionato di 81 anni del posto è deceduto in seguito ad un incidente mentre si trovava a bordo del suo trattore. A perdere la vita è G.R., 81 anni di Cammarata.

Probabilmente l’uomo è stato colpito da un malore mentre era a boro del mezzo agricolo e, dopo aver perso il controllo, si sarebbe schiantato contro un albero. I familiari, preoccupati per il non rientro a casa, hanno allertato sanitari e forze dell’ordine.

Una volta giunti sul posto è stato anche chiamato l’elisoccorso per un trasferimento a Caltanissetta ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Cammarata.